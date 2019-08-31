Fitch понизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня "ограниченного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня ССС до уровня "ограниченного дефолта".

— Понижение рейтингов Аргентины последовало за односторонним решением правительства о продлении сроков выплат по некоторым долговым обязательствам, — приводит ТАСС сообщение агентства.

Агентство Standard & Poor's (S&P) ещё 29 августа также понизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня "выборочного дефолта". Однако всего спустя сутки рейтинг был пересмотрен. Специалисты повысили его до уровней ССС- и С, так как заявленные властями условия "вступили в действие незамедлительно и дефолт был ликвидирован".

Отметим, министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса заявлял, что власти страны приняли решение начать переговоры с МВФ о перепрофилировании долга. Правительство также отложит сроки выплат по краткосрочным облигациям для юридических лиц.

В июне МВФ одобрил предоставление 57 миллиардов долларов Аргентине по кредитному механизму stand-by. Соглашение также предусматривало реализацию ряда реформ по снижению инфляции и дефицита бюджета. К настоящему моменту стране уже выплачено более 44 миллиардов долларов.

Как сообщал Лайф, в первой половине августа биржевой индекс Аргентины значительно упал после проведения президентских праймериз.