При взрыве в Харьковской области погиб украинский пограничник

В Харьковской области во время несения службы на границе погиб украинский военнослужащий. Причиной смерти стал взрыв неустановленного предмета. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
— 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошёл разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею, — говорится в сообщении ведомства.
Украинскому пограничнику оказали первую медицинскую помощь, однако 35-летний мужчина умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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