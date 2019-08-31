При взрыве в Харьковской области погиб украинский пограничник

Следствие пока не может установить, детонация какого предмета стала причиной происшествия.

В Харьковской области во время несения службы на границе погиб украинский военнослужащий. Причиной смерти стал взрыв неустановленного предмета. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

— 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошёл разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею, — говорится в сообщении ведомства.

Украинскому пограничнику оказали первую медицинскую помощь, однако 35-летний мужчина умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.