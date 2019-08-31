В Мексике обнаружили более трёх тысяч тайных захоронений людей за 13 лет

По данным властей, несмотря на усиленную работу и участие 25 государственных комиссий, удалось установить личности лишь трети убитых граждан.

Национальная комиссия Правительства Мексики по поиску пропавших без вести обнародовала доклад, в котором обозначила, сколько тайных захоронений человеческих тел удалось найти в период с начала 2006 года.

— С конца 2006 года по настоящее время мы обнаружили 3024 тайных захоронения. Штаты, на территории которых обнаружено наибольшее число таких захоронений, — Тамаулипас, Чиуауа, Герреро, Синалоа, Сакатекас и Халиско, — рассказала журналистам глава комиссии Карла Кинтана Осуна.

Доклад был представлен на ежедневной пресс-конференции президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. На этот раз мероприятие было посвящено Международному дню жертв насильственных исчезновений — 30 августа.

— Работа по установлению личностей погибших продолжается совместно с институтами местной власти и семьями, которые разыскивают пропавших близких, — также уточнила Осуна.

По её словам, несмотря на усиленную работу и участие 25 государственных комиссий, а также большого числа государственных, общественных и международных организаций, опознать удаётся лишь около 30% тел. В текущем году власти Мексики планируют выделить на работу региональных комиссий свыше 260 миллионов песо (порядка 858 миллионов рублей).

Международный день жертв насильственных исчезновений был инициирован Генассамблеей ООН в 2010 году в связи с увеличением числа похищений и пропаж людей по всему миру.

Отметим, ранее Лайф сообщал, что на одной из свалок мусора в Мексике было обнаружено около двух тысяч фрагментов костей рук.