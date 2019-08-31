Психологи объяснили, из-за чего у людей может пропасть интерес к сексу

Снижение интереса к сексу в паре может возникнуть из-за отсутствия инициативы, личных переживаний, комплексов или боязни неспособности удовлетворить своего партнёра. Такие данные исследования психологов приводит Пятый канал.

Сообщается, что при первых признаках снижения интереса к близости в паре специалисты порекомендовали проанализировать, от кого чаще исходит инициатива, и в случае необходимости восстановить баланс, поменявшись с партнёром ролями.

Также эксперты напомнили, что женщины часто склонны копаться в мнимых несовершенствах и недостатках, что в результате также негативно сказывается на интимной жизни.

Ранее сексолог рассказал о главных ошибках женщин.