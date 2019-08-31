Трамп заявил о намерении посетить Германию по приглашению Меркель

Президент США не стал называть точную дату визита, но отметил, что в это же время планирует посетить и Польшу.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении посетить Германию по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель. О своих планах президент США рассказал журналистам перед отправлением в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

— Я собираюсь отправиться в Польшу позднее. У нас отличные отношения с Польшей. И мы туда отправимся. Ангела Меркель пригласила меня посетить Германию. На каком-то этапе мы этот [визит] подготовим, — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что глава Белого дома отменил визит в Польшу, запланированный на 31 августа, в связи с необходимостью подготовить западную часть США к приближению урагана "Дориан".