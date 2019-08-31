В США откроется российская выставка, посвящённая началу Второй мировой войны

Историко-документальная выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны" открывается в Российском культурном центре при участии Посольства России в столице США 1 сентября.

Экспозиция охватывает период до нападения немецких войск на Польшу 1 сентября 1939 года. На выставке будут представлены различные документы с момента ликвидации Чехословакии как суверенного государства в марте 1939 года и усиления влияния Германии до углубления мирового политического кризиса и ввода войск Третьего рейха на территорию Польши.

— Собранные материалы рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке, — отмечается в официальном сообществе Посольства России в США.

Выставку в Российском культурном центре сможет посетить любой желающий с 1 по 8 сентября.