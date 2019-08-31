Вулкан Шивелуч на Камчатке произвёл выброс пепла на высоту 7,5 километра

Специалисты ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю зафиксировали выброс пепла вулканом Шивелуч. По предварительным оценкам, столб пепла достиг высоты 7500 метров, говорится на сайте регионального главка МЧС РФ.

— Согласно проведённому информационному взаимодействию с оперативными дежурными единых дежурно-диспетчерских служб, диспетчерами пожарно-спасательных подразделений, выпадение пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано, — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении от Шивелуча, где нет населённых пунктов.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ напомнили, что при пеплопаде людям необходимо закрыть двери и окна и по возможности находиться в помещении. В случае если пепел проникает в жилище, рекомендуется прибегнуть к помощи респираторов и хлопчатобумажных повязок, пропитанных содовым раствором.

— После пеплопада необходимо надеть респиратор и очки перед уборкой дома от пепла; очистить крышу, водосточные желоба и другие места дома, где мог накопиться пепел; обновить запас необходимого, который должен быть у вас на случай пеплопада, — подчеркнули в заявлении ведомства.

Как сообщал Лайф, это уже не первое подобное происшествие с вулканом Шивелуч за последние дни. 29 августа высота выброса пепла составила 10 километров.