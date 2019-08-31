Власти США ввели санкции в отношении иранского танкера Adrian Darya

Министерство финансов США приняло решение внести в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya, прежде называвшийся Grace 1. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

— Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сегодня предприняло действия в отношении Adrian Darya 1, нефтяного танкера, перевозящего 2,1 миллиона баррелей иранской нефти, от чего в конечном итоге извлекает пользу "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, — отметили представители министерства.

Отмечается, что кроме судна в список также попал и его капитан Ахилеш Кумар.

Своё решение Минфин США объяснил тем, что средства от продажи перевозимой танкером нефти якобы используются для "финансирования враждебных действий режима и распространения терроризма".

Напомним, упомянутое судно британские военные силы перехватили в Гибралтаре 4 июля. После этого экипаж судна отпустили под залог, а танкер оставили под арестом. 15 августа стало известно об освобождении судна. Вскоре суд в американском округе Колумбия выдал ордер на арест Grace 1. Власти Гибралтара отказались удовлетворить запрос США о продлении ареста Grace 1 ввиду разницы санкций Евросоюза и США против Ирана.

Позднее Организация портов и судоходства Ирана сообщила, что 15 августа название судна сменили с Grace 1 на Adrian Darya.