Трамп рассказал, сколько компаний планируют покинуть Китай

Не менее 13% компаний собираются покинуть территорию Китая в ближайшее время на фоне обострения торговых войн между КНР и США. Такое число назвал американский президент Дональд Трамп на встрече с журналистами 31 августа.

— Я только что видел в лентах новостей, что 13% компаний собираются покинуть Китай в недалёком будущем. Это большая тема. И я не удивлен этому. Думаю, цифра будет гораздо больше, потому что они (Китай. — Прим. Лайфа) не могут соперничать с пошлинами. Они девальвировали свою валюту и вливают деньги (в экономику. — Прим. Лайфа), — сообщил американский лидер.

Однако президент США не уточнил, идёт ли речь только об американских компаниях или об иностранных компаниях в Китае вообще.

Ранее Nike, Adidas и более 200 других крупных обувных компаний написали Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары. Сам президент США потребовал от американских компаний убрать производство из Китая.

Напомним, что новые пошлины для Китая на 75 миллиардов долларов американский лидер намеревается ввести с 1 сентября.