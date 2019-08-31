В Российском союзе туриндустрии оценили турпоток из Китая в РФ

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина оценила данные Росстата о количестве иностранных туристов на территории РФ. В частности, в документах ведомства отмечалось, что среди туристов, прибывших в Россию в первом полугодии, больше всего граждан Украины. Эксперт отметила, что их едва ли можно считать "настоящими" туристами, в отличие от граждан Китая, количество которых, по разным данным, колеблется от 590 до 780 тысяч.

Тюрина объяснила, что с 2014 года Федеральная служба государственной статистики при оценке турпотока пользуется методологией, созданной на основании рекомендаций Всемирной туристической организации. Из этого следует, что Росстат под определением "турист" подразумевает всех, кто приезжает в страну, в том числе по частному приглашению, по своим делам, за продуктами или оказанием каких-либо услуг.

Пресс-секретарь подтвердила, что туристов из Поднебесной действительно больше, чем других иностранцев, однако обратила внимание на то, что они приезжают в разные города РФ и могут там заниматься бизнесом "под прикрытием". В этом отношении Тюрина сравнила граждан Китая с приезжими из других стран.

— Можно признать туризмом приграничные поездки в Россию из Казахстана и Польши, но трудно поверить, что граждане Украины, Абхазии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Киргизии едут к нам именно тратить деньги, а не зарабатывать. Но Росстат их тоже учитывает как туристов, — цитирует слова эксперта РИА "Новости".

Глава пресс-службы подчеркнула, что сотрудники Пограничной службы РФ зафиксировали в первом полугодии не 10,734 миллиона, а 1,97 миллиона туристов. При этом она заметила, что данный показатель демонстрирует рекордный рост на фоне последних восьми лет.