Вашингтон осудил призывы повстанцев в Колумбии вернуться к вооружённой борьбе

Госдепартамент США раскритиковал представителей повстанческой организации "Революционные вооружённые силы Колумбии" за их призыв расторгнуть мирное соглашение с официальными колумбийскими властями и вернуться к вооружённому противостоянию с ними. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ведомства от лица госсекретаря Майка Помпео.

В сообщении отмечается, что соглашение 2016 года необходимо для поддержания безопасности, экономической стабильности, а также соблюдения прав человека и предотвращения наркоторговли.

— Мы также осуждаем продолжающуюся террористическую деятельность Армии национального освобождения (АНО) и тех, кто её поддерживает и предоставляет убежище, — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, ведомство выразило солидарность действующим властям Колумбии и назвало латиноамериканскую страну "одним из самых сильных партнёров" Вашингтона в регионе.

Как уточняет ТАСС, 29 августа в YouTube появилось видео с призывом лидера РВСК Ивана Маркеса вернуться к активному противостоянию с Правительством Колумбии.

Напомним, конфликт между властями Колумбии и РВСК, жертвами которого стали более 200 тысяч человек, начался в 1960-х годах. В 2012 году было принято решение о начале мирных переговоров.