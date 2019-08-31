Направляющийся к США ураган "Дориан" усилился до четвёртого уровня из пяти

Ураган "Дориан", который надвигается на американский штат Флорида, усилился до четвёртой степени из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, на которые ссылается агентство Reuters, максимальная скорость ветра в пределах урагана превысила 59 м/с.

К настоящему моменту "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, находится на 645 километров восточнее северо-западного побережья Багамских островов.

Власти распорядились эвакуировать жителей ряда островов архипелага, так как по этой территории в ближайшие двое суток может пройти ураган.

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" достигнет территории штата Флорида к концу этой или началу грядущей недели. Президент США подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде в связи с надвигающейся стихией.

Оценка силы урагана определяется потенциальным ущербом, который он способен нанести территориям. Четвёртый уровень означает затопление территорий, снос временных строений, рекламных щитов, деревьев и кустарников. Также большую опасность представляет сдувание вырванных ветром обломков конструкций и повреждение окон, дверей и крыш домов.

Ранее Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, чтобы лично проконтролировать подготовку страны к приближению разрушительного урагана.