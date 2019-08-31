Под Астраханью военные провели учебные стрельбы ракетой "Искандер" — видео

В Астраханской области военные ракетного соединения Восточного военного округа провели учебный запуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер". Целью ракеты стал важный объект условного противника, сообщил телеканал "Звезда", опубликовав также видео стрельб.

— В рамках тактического учения на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа выполнили пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по цели, имитирующей критически важный объект условного противника, — сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сообщается, что в ходе учений расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" показали навыки выполнения нормативов по переводу ракетного комплекса из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению ракетного удара по заданным координатам.