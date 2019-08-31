Врачи рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2 в Якутии

Четверо из пяти пострадавших при аварийной посадке самолёта Ан-2 в Якутии находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что специалисты произвели ряд диагностических мероприятий, после которых отпустили одного из пострадавших, не обнаружив причин для госпитализации.

— Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое. Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметили в заявлении.

Ранее стало известно, что на борту судна находилось семь человек, двое из них погибли.

Как уже сообщал Лайф, самолёт вылетел 30 августа в населённый пункт Суордах Верхоянского района. Пролетев около 400 километров, Ан-2 совершил вынужденную посадку в гористой местности возле озера Силян-Кюель.