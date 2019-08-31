Врачи рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2 в Якутии

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Ан-2. Фото © Flickr / Andrey Larin

Четверо из пяти пострадавших при аварийной посадке самолёта Ан-2 в Якутии находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что специалисты произвели ряд диагностических мероприятий, после которых отпустили одного из пострадавших, не обнаружив причин для госпитализации.

Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое. Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметили в заявлении.

Ранее стало известно, что на борту судна находилось семь человек, двое из них погибли.

Как уже сообщал Лайф, самолёт вылетел 30 августа в населённый пункт Суордах Верхоянского района. Пролетев около 400 километров, Ан-2 совершил вынужденную посадку в гористой местности возле озера Силян-Кюель.

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