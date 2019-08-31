Взрыв газа прогремел в жилом доме в Бийске

В результате хлопка и последующего возгорания пострадало два человека, один из которых в тяжёлом состоянии.

По меньшей мере два человека госпитализированы после взрыва газа в многоквартирном доме по улице Горноалтайской в Бийске. Сообщается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, у мужчины диагностированы множественные ожоги.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, взрыв газа прогремел на первом этаже в ночное время. В результате хлопка газа оказались повреждены перегородки между квартирами. После взрыва в квартире вспыхнул пожар.

— Незамедлительно спасатели приступили к тушению очага пожара и к эвакуации людей с верхних этажей при помощи пожарных автолестниц и по лестничным клеткам. Спустя 25 минут огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение в квартире, — говорится в сообщении.

Предварительно причиной ЧП названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

— К сожалению, два человека — мужчина 1964 года рождения и женщина 65-го — получили травмы и доставлены в городские больницы № 2 и № 4, —уточнили в МЧС.