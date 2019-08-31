Пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку на Сахалине

По предварительной информации, причиной посадки стала неисправность радионавигационного оборудования самолёта.

Пассажирский аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь", летевший из Владивостока, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального главка МЧС РФ.

— Самолёт совершил посадку в штатном режиме, за медицинской помощью никто не обращался. По уточнённым данным, на борту находилось 149 человек, из них шесть членов экипажа, — говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, во время полёта из строя вышло радионавигационное оборудование. Его работа была восстановлена после осмотра самолёта техниками в аэропорту.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321 "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все находившиеся на борту 226 пассажиров — всё благодаря экипажу. Двум пилотам присвоено звание Героя России. По предварительным данным, в двигатели самолёта попали птицы.