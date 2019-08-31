Премьер Пакистана заявил о риске военного конфликта с Индией

Угроза военного конфликта между Исламабадом и Нью-Дели становится серьёзнее с каждым днем. Мировому сообществу следует принять миры относительно ситуации в Кашмире. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

— Если мир ничего не сделает, чтобы остановить нападки Индии на Кашмир и его жителей, будут последствия для всего мира, учитывая, что два государства, обладающие ядерным оружием, всё ближе к прямому военному столкновению, — цитирует слова Хана газета The New-York Times.

Он также назвал "не слишком завуалированной угрозой" недавние слова министра обороны Индии Раджнатха Сингха о возможном применении ядерного оружия, вопрос о котором зависит от обстоятельств.

Хан призвал Нью-Дели начать диалог относительно Кашмира, стратегических вопросов и торговли. Однако, по его словам, "диалог может начаться только тогда, когда Индия откажется от незаконной аннексии Кашмира".

Ранее, 5 августа, власти Индии приняли решение об упразднении штата Джамму и Кашмир и о формировании вместо него двух союзных территорий (эта административная единица имеет меньше прав, чем штат). Парламент отменил 370-ю статью Конституции Индии, дававшую штату особый статус. Пакистан такое решение осудил и отказался признавать его внутренним делом Индии.