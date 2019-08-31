Синоптики пообещали москвичам тёплое прощание с летом 31 августа

Последний день лета в этом году будет облачным, осадков не ожидается. В то же время ожидается достаточно тёплая погода. Таким прогнозом поделились синоптики Гидрометцентра.

Как уточняется, днём воздух прогреется до плюс 22–24 градусов тепла, а к вечеру температура опустится до плюс 11–13 градусов.

Давление составит 753 миллиметра ртутного столба, переменный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ждёт тёплая и долгая осень без осадков, а настоящая зима придёт только ближе к Новому году.