На сайте Трампа опубликовали фото Клинтон с пометкой "ошибка 404"

На фото бывшая соперница Трампа по президентской гонке изображена в виде главы США, а рядом размещена надпись: "Вы ищете что-то, чего не существует".

На странице сайта предвыборного штаба президента США Дональда Трампа появилась заставка распространённой ошибки загрузки данных, более известная как "ошибка 404". Однако данное информационное окно было снабжено фотографией Хиллари Клинтон, стоящей за трибуной с эмблемой президента страны. Рядом с фото размещена надпись: "Ой! Это странно. Вы ищете что-то, чего не существует".

Странное окно страницы президента США заметили журналисты The Hill. Первоначально пользователи предположили, что страницу Трампа взломали хакеры. Однако позднее люди стали больше склоняться к выводу, что это была шутка над бывшей соперницей американского лидера по предвыборной гонке.

На данный момент неизвестно, сделана ли картинка владельцами сайта или всё же это действительно проделка хакеров, но являющихся сторонниками Дональда Трампа.

Ранее экс-госсекретарь Соединённых Штатов Америки Хиллари Клинтон заявила, что не намерена баллотироваться на пост президента США в 2020 году.