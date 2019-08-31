Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Незалежной Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе за полгода. Своими мыслями сенатор поделился в "Твиттере".

— Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно, — заявил он.

При этом Пушков обратил внимание на то, что для достижения поставленных целей властям Киева нужно выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений, а также научиться "правильно их читать".

Как сообщают украинские СМИ, ранее новоизбранный глава МИД Украины заявил с парламентской трибуны, что главными задачами Киева он считает восстановление мира в Донбассе, а также "возвращение" Крыма.

При этом он отметил, что ради урегулирования конфликта Правительство Украины может пойти на снятие торговых ограничений и рассмотреть вопрос амнистий.

— Не так важно, как мы будем это делать: через приглашение миротворческих миссий или через выполнение "Минска". Важно другое — мы имеем на это полгода, — цитирует Пристайко "РБК-Украина".

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник выразил мнение, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не способен вести диалог с республиками Донбасса.