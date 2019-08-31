Возбуждено дело после жёсткой посадки Ан-24 в Якутии

В момент приземления на борту судна находилось семь человек, двое из них погибли.

По факту произошедшей в Якутии катастрофы с участием самолёта Ан-2 возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Соответствующее заявление опубликовали на сайте Восточно-Сибирского управления на транспорте СК РФ.

— Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту авиационной катастрофы самолёта Ан-2 в 160 километрах от села Суордах Верхоянского района, — говорится в заявлении.

В настоящий момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее врачи рассказали о состоянии пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Якутии.

Напомним, 30 августа воздушное судно вылетело в населённый пункт Суордах Верхоянского района. Пролетев около 400 километров, Ан-2 совершил вынужденную посадку в гористой местности возле озера Силян-Кюель. На борту судна находилось семь человек, двое из них погибли.