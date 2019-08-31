Два человека задержаны после стрельбы на стадионе в США

После стрельбы на стадионе в американском городе Мобиле штата Алабама, жертвами которой стали два человека, задержаны двое. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.

Как уточняет телеканал, все десять пострадавших в результате стрельбы — несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет. Они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь на стадионе "Лэдд-Пиблз" в городе Мобиле после школьного футбольного матча. Два человека скончались на месте.