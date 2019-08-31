В аэропортах Москвы задержано и отменено более 140 рейсов

Руководство столичных воздушных гаваней из-за сильного тумана отменило или задержало более 140 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в аэропорту Внуково количество задержанных рейсов составило 29, в Шереметьево — 71, в Домодедово 37.

Ещё 11 рейсов, которые по расписанию должны были вылететь сегодня из Домодедово, отменили.

По предварительным данным, в Москве на протяжении дня будет наблюдаться переменная облачность.