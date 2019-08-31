Число пострадавших при взрыве газа в Бийске возросло до трёх

В больницу после инцидента был доставлен ребёнок, который отравился угарным газом.

В результате взрыва газа в многоквартирном доме по улице Горно-Алтайской в Бийске пострадало три человека. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края, в больницу попали мужчина с ожогами, а также женщина и ребёнок с отравлением угарным газом.

— Мужчина проконсультирован барнаульским ожоговым центром, пока находится в городской больнице № 2. Два пациента [находятся] в городской больнице № 4 — ребёнок и женщина, они поступили с отравлением угарным газом, — цитирует ТАСС собеседника в министерстве.

Ранее Лайф сообщал, что взрыв газа прогремел ночью на первом этаже многоквартирного дома в Бийске. В результате оказались повреждены перегородки между квартирами. За взрывом последовал пожар.