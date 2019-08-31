Три пассажирских самолёта экстренно сели в аэропорту Волгограда

По предварительным данным, две посадки обусловлены плохим самочувствием пассажирок, а ещё одна — техническими причинами.

Три воздушных судна совершили незапланированную посадку в аэропорту Волгограда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как уточняется, два самолёта приземлились в ночь с 30 на 31 августа, ещё один лайнер сел сегодня утром. Две посадки обусловлены плохим самочувствием пассажирок, ещё одна — падением жидкости гидросистемы.

Первым приземлилось судно, следовавшее по направлению Красноярск — Симферополь. После остановки в Волгограде в 23 часа 30 августа (22:00 по мск) из самолёта вывезли пассажирку и доставили в областную больницу. Позже прибыл самолёт, следовавший в столицу из Грозного, однако по техническим причинам полёт было решено прервать. Третий лайнер, летевший из Баку в Москву, сел из-за состояния 60-летней пассажирки, которой стало плохо на борту.

— Рейсы Грозный — Внуково и Баку — Москва ещё в Волгограде, ожидают вылета, Красноярск — Симферополь отправлен в пункт назначения, — отметили представители воздушной гавани.