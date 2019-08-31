Площадь пожара на складе в Ленобласти превысила три тысячи квадратов

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Пламя перекинулось на расположенное рядом здание. В тушении принимают участие порядка 50 человек.

Огонь в цехе по производству ДСП в Ленинградской области распространился на площади три тысячи квадратных метров. Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

— По прибытии было установлено, что горит кровля ангара. Огонь перекинулся на рядом стоящее здание, — уточнили в областном главке.

В ликвидации возгорания принимает участие порядка 50 человек, используется 16 единиц техники. В управлении пояснили, что склад расположен в деревне Старой Всеволожского района. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

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