При мощном взрыве на химзаводе в Индии погибло восемь человек, ещё 43 ранены

На данный момент остаётся неизвестной судьба почти 50 человек. Они могут находиться внутри горящего здания.

В результате мощного взрыва на химическом заводе в индийском городе Дхуле штата Махараштра погибло восемь человек, ещё 43 ранены. Об этом сообщило агентство ANI.

По предварительным данным, внутри здания в момент ЧП находилось около 100 рабочих. На данный момент остаётся неизвестной судьба почти 50 человек. Местные СМИ допускают, что они не могут выбраться из объятого пламенем завода.