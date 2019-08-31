При мощном взрыве на химзаводе в Индии погибло восемь человек, ещё 43 ранены

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На данный момент остаётся неизвестной судьба почти 50 человек. Они могут находиться внутри горящего здания.

В результате мощного взрыва на химическом заводе в индийском городе Дхуле штата Махараштра погибло восемь человек, ещё 43 ранены. Об этом сообщило агентство ANI.

По предварительным данным, внутри здания в момент ЧП находилось около 100 рабочих. На данный момент остаётся неизвестной судьба почти 50 человек. Местные СМИ допускают, что они не могут выбраться из объятого пламенем завода.

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