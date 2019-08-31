При мощном взрыве на химзаводе в Индии погибло восемь человек, ещё 43 ранены

#Dhule : महाराष्ट्र के धुले में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 से ज़्यादा लोगो की जान जाने की जानकारी. राहत और बचाव कार्य जारी. @CMOMaharashtra pic.twitter.com/Ju1icb1Y82— HW News Hindi (@hwnewsnetwork) August 31, 2019
В результате мощного взрыва на химическом заводе в индийском городе Дхуле штата Махараштра погибло восемь человек, ещё 43 ранены. Об этом сообщило агентство ANI.
По предварительным данным, внутри здания в момент ЧП находилось около 100 рабочих. На данный момент остаётся неизвестной судьба почти 50 человек. Местные СМИ допускают, что они не могут выбраться из объятого пламенем завода.
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