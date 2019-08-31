В США поезд снёс застрявший на путях грузовик

Состав частично сошёл с рельсов, а застрявшая на путях фура оказалась разорвана пополам.

В американском штате Техас поезд протаранил грузовик с прицепом, остановившийся на путях. Как сообщает телеканал ABC 13, в составе компании Amtrak, который держал путь из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан, находилось 70 человек, 17 из них получили травмы. Пострадал также водитель грузовика.

— Это было похоже на мини-землетрясение. Я никогда не слышала, чтобы дом так трясся, — цитирует телеканал Алин Гонсалес, которая живёт неподалёку.

Как сообщил Техасский департамент общественной безопасности, инцидент произошёл в 56 километрах к северо-востоку от Хьюстона. Пострадавшие пассажиры и водитель тягача доставлены в медучреждения. Травмы у них лёгкой степени тяжести.