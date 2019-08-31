Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" умерла от рака мозга

Врачи поставили актрисе страшный диагноз ещё в 2013 году и заявили, что ей остаётся жить всего несколько месяцев.

Американская актриса Валери Харпер, сыгравшая в сериале "Отчаянные домохозяйки", умерла после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде было 80 лет. Об утрате сообщил супруг умершей Тони Харпер.

— Моя прекрасная и заботливая супруга, с которой мы прожили вместе почти 40 лет, покинула нас. Мы никогда тебя не забудем. Покойся с миром, моя Валери, — написал в "Твиттере" вдовец.

Страшный диагноз "рак мозга" актрисе поставили в 2013 году. Врачи говорили, что ей остаётся всего несколько месяцев, однако звезда продолжала бороться с недугом на протяжении шести лет. Параллельно с лечением Харпер продолжала сниматься в сериалах и участвовать в различных шоу. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Шоу Мари Тайлер Мур". Также она популярна по сериалам "Мелроуз Плейс", "Отчаянные домохозяйки" и "До смерти красива".

Ранее стало известно о смерти одного из сценаристов "Пинки и Брейна" Гордона Брэссака.