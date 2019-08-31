Теннисист Медведев показал зрителям оскорбительный жест

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Кадр из видео © Twitter / ☭clay misérables☭‏

Российского спортсмена вывели из себя осуждающие свисты со стороны трибуны болельщиков.

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open), одержав победу в четырёх сетах — 7:6, 4:6, 7:6, 6:4. Но этот матч зрителям запомнился не только мастерской игрой Медведева, но также его скандальными выходками.

В самом начале матча, после того как теннисист проиграл свою подачу, он грубо выхватил полотенце из рук бол-боя. Заметив этот жест, зрители начали освистывать спортсмена, на что Медведев кинул ракетку в сторону судьи на вышке.

Позже в ответ на очередной осуждающий свист со стороны болельщиков, российский теннисист незаметно для судьи показал трибуне средний палец. Теперь, когда видео с оскорбительным жестом появилось в соцсетях, не исключено, что россиянин будет оштрафован.

Ранее Лайф сообщал, что Серена Уильямс уничтожила Шарапову в первом круге US Open.

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