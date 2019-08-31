В Москве 4 сентября начнётся бесплатная вакцинация от гриппа

Мобильные прививочные пункты установят у станций метро, на платформах МЦК, в центрах госуслуг и в павильонах "Здоровая Москва".

4 сентября в столице начнётся период вакцинации от гриппа. Бесплатную прививку можно будет сделать в городских поликлиниках, а также в 65 пунктах мобильной вакцинации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун рассказал, что сезонная вакцинация от гриппа пользуется популярностью у москвичей.

— Вся процедура проводится в течение 10–15 минут после осмотра врача и при предъявлении паспорта. В этом году пройти вакцинацию можно будет и в павильонах "Здоровая Москва", — отметил Алексей Хрипун.

Ранее Лайф сообщал, что в парках Москвы открыли 46 павильонов "Здоровая Москва". Там бесплатно за час можно пройти осмотр, сдать несколько анализов, получить консультацию и заключение специалиста.