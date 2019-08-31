Борис Джонсон признался, что мечтал стать рок-звездой

Также нынешний глава британского правительства в детстве хотел быть владельцем сети супермаркетов и магнатом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что не всегда грезил о дипломатической или политической карьере. Оказалось, что в разные периоды своей жизни он мечтал стать рокером и торговым магнатом.

— Одно время я думал стать музыкантом, рок-звездой, но это далеко не продвинулось. Тогда я решил, что буду владельцем сети супермаркетов и стану магнатом, но и эта идея не очень удалась, — рассказал глава британского правительства во время встречи со школьниками.

По словам Джонсона, затем его посетила идея производить кухонную плитку, но она закончилась провалом. Он призвал школьников пробовать себя в разных областях. Только так, по мнению британского премьера, можно найти своё настоящее призвание.

Напомним, Борис Джонсон возглавлял британский МИД с 13 июля 2016 года по 9 июля 2018 года. Он оставил должность министра иностранных дел из-за несогласия с позицией премьер-министра по поводу Brexit. 24 июля 2019 года Джонсон вступил в должность главы Правительства Великобритании, сместив на посту Терезу Мэй.