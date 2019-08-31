Google заплатит $200 млн штрафа за нарушение конфиденциальности детей на YouTube

Американские законы разрешают собирать личные данные пользователей младше 13 лет только с разрешения родителей или опекунов.

В интернет-гиганте Google согласились выплатить около 200 миллионов долларов США американским властям в качестве штрафа за нарушение конфиденциальности детей на видеоплатформе YouTube. Об этом рассказывает The Wall Street Journal.

Источники рассказали изданию, что такие условия согласовала Федеральная торговая комиссия (FTC) США. В эту организацию в прошлом году пожаловались, что YouTube нарушает закон о защите личных данных детей в Интернете, собирая информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей. После сбора информацию использовали в таргетированной рекламе.

Ранее Google оштрафовали и в России. Роскомнадзор наказал компанию за отказ исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещённой информацией. Однако сумма штрафа составила всего 700 тысяч рублей, что чуть более 10 тысяч долларов США.