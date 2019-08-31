Путин поздравил Жээнбекова с Днём независимости Киргизии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову в честь Дня независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Путин высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, налаженный между двумя странами содержательный политический диалог на всех уровнях, — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил продуктивное сотрудничество с республикой в самых различных областях. Кроме того, он подчеркнул в телеграмме, что Россия и Киргизия и в дальнейшем будут укреплять стратегическое партнёрство и союзничество в интересах народов двух стран, а также для обеспечения региональной безопасности и стабильности.

В этом году Киргизии как самостоятельному государству исполнилось 28 лет.

Ранее глава Правительства РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия продолжит помогать Киргизии и поддерживать её.