В Киеве задержали мошенников, вымогавших $570 тысяч от имени Зеленского

Злоумышленники связались с экс-сотрудником госкомпании "Укрспецэкспорт" и пообещали новую должность в обмен на крупную сумму.

В Киеве задержали группу мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского вымогали $570 тысяч за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром". Об этом сообщило Государственное бюро расследований Незалежной.

— Следователи разоблачили группу лиц, которые требовали $570 тысяч от экс-сотрудника госкомпании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", — говорится в сообщении.

Вымогатели представлялись доверенными лицами украинского президента. Четверо злоумышленников были задержаны сразу после получения задатка — $250 тысяч. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Зеленский предложил внести десять изменений в Конституцию Украины. Среди них расширение прав президента в борьбе с коррупцией.