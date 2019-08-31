В МИД Латвии заявили, что балтийские республики никогда не входили в СССР

Министр уверен, что правовым государством Латвия стала только после обретения независимости от Советского Союза.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были в это время "оккупированы" Советским Союзом.

Об оккупации Ринкевич заявил после того, как на официальной странице МИД России в "Твиттере" появилось сообщение, о том, что балтийские республики Советского Союза так и не стали современными и демократическими.

— В начале 90-х годов страны Балтии обрели независимость. Это событие породило надежду на то, что балтийские республики Советского Союза станут современными и демократическими правовыми государствами, но, к сожалению, этого так никогда и не произошло, — говорится в сообщении МИД России.

Латвийский министр иностранных дел обвинил российское внешнеполитическое ведомство во лжи.

— Здесь никогда не было советских балтийских республик. Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость и теперь являются современными, независимыми и правовыми государствами, — написал Ринкевич в "Твиттере".

Ранее МИД Латвии выразил протест Москве из-за салюта в честь освобождения Риги. Там заявили, что освобождение столицы от нацистов не означало восстановление свободы, ведь пришли Советы. А независимость якобы была обретена только через 45 лет.