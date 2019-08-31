Убийца Роберта Кеннеди госпитализирован после нападения в тюрьме

Истекающего кровью 75-летнего заключённого охранники нашли лежащим во дворе с ножевым ранением.

Убийцу Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди — Серхана Бишару Серхана ранили ножом в американской тюрьме, где он отбывает пожизненный срок. По данным TMZ, заключённый был госпитализирован.

На Серхана напали во дворе тюрьмы. Там 75-летнего убийцу Кеннеди с ножевыми ранениями обнаружили охранники. Заключённого доставили в больницу за пределами тюрьмы. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

В 1968 году Роберт Кеннеди баллотировался на пост президента США и был ранен после произнесения речи по случаю победы на предварительных выборах в Калифорнии. На следующий день, 6 июня, политик скончался. Обвиняемого в убийстве Кеннеди Серхана Серхана первоначально приговорили к смертной казни, однако впоследствии наказание смягчили до пожизненного заключения. Заключённый 15 раз просил об условно-досрочном освобождении и каждый раз получал отказ.