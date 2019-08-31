В ДНР открыли памятник Александру Захарченко

В Донецке открыли бюст первому Главе ДНР Александру Захарченко— Денис Григорюк (@DenyaLeto) August 31, 2019
Рядом с мемориальным комплексом «Твоим освободителям Донбасс», на Алее героев был установлен бюст первому Главе ДНР Александру Владимировичу Захарченко. pic.twitter.com/7X4vMzQHqg
В Донецке на аллее Героев в парке имени Ленинского комсомола открыли бюст первому главе ДНР Александру Захарченко. На траурный митинг собралось более тысячи человек, сообщает "Донецкое агентство новостей".
— Для меня лично он был настоящим героем. Александр Владимирович в моём сердце, да и у всех жителей, навсегда. Им гордились, хотели быть сильными, как он. Это человек, на которого хотелось равняться, идти за ним, быть ему преданным, — высказался житель Макеевки Степан.
Открывали памятник воспитанники кадетского корпуса, названного именем Захарченко. Бюст заказал меценат Владимир Некрасов.
Захарченко погиб ровно год назад при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке. Недавно спецслужбы Донецкой Народной Республики назвали имена причастных к убийству главы ДНР.
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