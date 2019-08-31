В ДНР открыли памятник Александру Захарченко

5

Память погибшего год назад лидера республики почтили минутой молчания и оружейными залпами.

В Донецке на аллее Героев в парке имени Ленинского комсомола открыли бюст первому главе ДНР Александру Захарченко. На траурный митинг собралось более тысячи человек, сообщает "Донецкое агентство новостей".

Для меня лично он был настоящим героем. Александр Владимирович в моём сердце, да и у всех жителей, навсегда. Им гордились, хотели быть сильными, как он. Это человек, на которого хотелось равняться, идти за ним, быть ему преданным, — высказался житель Макеевки Степан.

Открывали памятник воспитанники кадетского корпуса, названного именем Захарченко. Бюст заказал меценат Владимир Некрасов.

Захарченко погиб ровно год назад при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке. Недавно спецслужбы Донецкой Народной Республики назвали имена причастных к убийству главы ДНР.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×