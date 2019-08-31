В ДНР открыли памятник Александру Захарченко

Память погибшего год назад лидера республики почтили минутой молчания и оружейными залпами.

В Донецке открыли бюст первому Главе ДНР Александру Захарченко



Рядом с мемориальным комплексом «Твоим освободителям Донбасс», на Алее героев был установлен бюст первому Главе ДНР Александру Владимировичу Захарченко. pic.twitter.com/7X4vMzQHqg — Денис Григорюк (@DenyaLeto) August 31, 2019

В Донецке на аллее Героев в парке имени Ленинского комсомола открыли бюст первому главе ДНР Александру Захарченко. На траурный митинг собралось более тысячи человек, сообщает "Донецкое агентство новостей".

— Для меня лично он был настоящим героем. Александр Владимирович в моём сердце, да и у всех жителей, навсегда. Им гордились, хотели быть сильными, как он. Это человек, на которого хотелось равняться, идти за ним, быть ему преданным, — высказался житель Макеевки Степан.

Открывали памятник воспитанники кадетского корпуса, названного именем Захарченко. Бюст заказал меценат Владимир Некрасов.

Захарченко погиб ровно год назад при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке. Недавно спецслужбы Донецкой Народной Республики назвали имена причастных к убийству главы ДНР.