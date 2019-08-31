Годовалый ребёнок погиб при пожаре в Ярославской области

Пламя распространилось на площади 49 квадратных метров. Справиться с огнём удалось лишь спустя почти пять часов.

В результате пожара в частном доме в деревне Аринкино Ярославской области погиб годовалый малыш и пострадало двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

— В Некоузском районе в пожаре в частном доме погиб ребёнок и пострадало двое мужчин, — цитирует источник в главке ТАСС.

Пожарные не могли справиться с огнём на протяжении почти пяти часов. Пламя охватило дом на площади 49 квадратных метров. После ликвидации возгорания на пепелище обнаружили тело погибшего малыша.

Ранее сегодня взрыв газа и пожар произошли в многоквартирном доме в Бийске. В результате пострадало три человека, в том числе ребёнок.