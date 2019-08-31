Лайф публикует первые кадры с места крушения самолёта в Подмосковье

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На его борту было два человека. Пилот 1966 года рождения погиб, его 12-летняя пассажирка выжила.

Лайф публикует первые кадры с места крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье. Он рухнул в деревне Минино, которая входит в состав городского округа Клин.

<p>Фото © L!FE</p>

Судя по этим кадрам, небольшой самолёт буквально воткнулся в землю. Вся его кабина разбита, "хвост" от удара переломился. На месте ЧП находятся машины нескольких экстренных служб.

<p>Фото © L!FE</p>

Пилот Рядухин Д., 1966 года рождения, скончался на месте. Его пассажирка Анна Ю., 2007 года рождения, получила травму. Есть подозрения, что у неё, кроме переломов конечностей, также повреждён позвоночник. По последним данным, госпитализировать на машине её не стали. Решили дожидаться санитарного вертолёта.

<p>Фото © L!FE</p>

Ранее сообщалось, что это был прогулочный полёт, пассажирка и пилот не родственники.

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