Лайф публикует первые кадры с места крушения самолёта в Подмосковье

На его борту было два человека. Пилот 1966 года рождения погиб, его 12-летняя пассажирка выжила.

Лайф публикует первые кадры с места крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье. Он рухнул в деревне Минино, которая входит в состав городского округа Клин.

Судя по этим кадрам, небольшой самолёт буквально воткнулся в землю. Вся его кабина разбита, "хвост" от удара переломился. На месте ЧП находятся машины нескольких экстренных служб.

Пилот Рядухин Д., 1966 года рождения, скончался на месте. Его пассажирка Анна Ю., 2007 года рождения, получила травму. Есть подозрения, что у неё, кроме переломов конечностей, также повреждён позвоночник. По последним данным, госпитализировать на машине её не стали. Решили дожидаться санитарного вертолёта.

Ранее сообщалось, что это был прогулочный полёт, пассажирка и пилот не родственники.