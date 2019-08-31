В Подмосковье госпитализирована мать, дочь которой была в рухнувшем самолёте

Воздушное судно по неизвестным причинам упало в деревне Минино. На борту было два человека.

Женщина, 12-летняя дочь которой была в рухнувшем в Подмосковье самолёте, госпитализирована в шоковом состоянии. Об этом сообщил Лайфу источник.

В результате крушения легкомоторного самолёта погиб пилот, маленькая пассажирка чудесным образом выжила, однако её жизнь находится в опасности. Врачи подозревают у неё перелом позвоночника. Девочку решено отвезти в ЦРБ города Клин.

Ранее Лайф публиковал первые кадры с места крушения легкомоторного самолёта в деревне Минино.