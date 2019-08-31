В Саратове 10-летние хоккеисты устроили "ледовое побоище" — видео

Потасовка юных спортсменов длилась чуть больше минуты. Судьи долгое время безучастно наблюдали за происходящим.

В Саратове матч детского хоккейного турнира закончился массовой дракой. В рамках соревнований для игроков 2009 года рождения на льду встретились самарская "Комета" и "Аксай" из Ростовской области, сообщает местное издание " Взгляд-инфо".

Матч завершился победой самарцев со счётом 7:3. После финального свистка один из игроков ростовского "Аксая" поразил пустые ворота соперника. Это и стало поводом для драки в формате "команда на команду".

"Побоище" продлилось чуть больше минуты. Спортсмены прекратили драться без особого вмешательства судей. Отмечается, что юных хоккеистов не стали наказывать за этот инцидент.

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