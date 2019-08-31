Пассажирка взяла в самолёт пони для эмоциональной поддержки — видео

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Одна из пассажирок рейса авиакомпании American Airlines, летевшего из Чикаго в Омаху, взяла на борт самолёта пони. Как пояснила женщина, четвероногий друг психологически поддерживал её во время перелёта.

По данным Daily Mail, путешествие пассажирка с пони перенесли хорошо — животное большую часть времени дремало у ног хозяйки. После приземления женщину и её четвероногого спутника сняли гуляющими по зданию аэропорта.

К слову, Минтранс США 15 августа выпустил новые правила авиаперелётов. Согласно им, пассажирам разрешается брать с собой животных на внутренние рейсы для эмоциональной поддержки.

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