Пассажирка взяла в самолёт пони для эмоциональной поддержки — видео

Одна из пассажирок рейса авиакомпании American Airlines, летевшего из Чикаго в Омаху, взяла на борт самолёта пони. Как пояснила женщина, четвероногий друг психологически поддерживал её во время перелёта.

Spotted yesterday in Chicago airport. This “emotional support” pony boarded plane and stood in the aisle. Pilot even took a pic. Wonder if @BDO_USA would expense this for me and my travel needs? 📷 : Me! I took the pic pic.twitter.com/25KXZSZH7z — Angel Morgan (@SwimOutDaily) August 30, 2019

По данным Daily Mail, путешествие пассажирка с пони перенесли хорошо — животное большую часть времени дремало у ног хозяйки. После приземления женщину и её четвероногого спутника сняли гуляющими по зданию аэропорта.

К слову, Минтранс США 15 августа выпустил новые правила авиаперелётов. Согласно им, пассажирам разрешается брать с собой животных на внутренние рейсы для эмоциональной поддержки.