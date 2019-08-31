Пушков увидел сверхглупость в словах латвийского министра об оккупации при СССР

Сенатор напомнил, что глава ведомства пользовался благами "оккупации" в виде больниц и школ.

Председатель Комиссии Совфеда России по информационной политике Алексей Пушков уверен, что высказывания главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича об оккупации балтийских республик во времена СССР — это больше, чем глупость.

— Глава МИД Латвии Ринкевич благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация, — написал сенатор в "Твиттере".

Перефразируя слова самого Ринкевича о МИД РФ, Пушков отметил, что "есть глупость, есть большая глупость и есть его (главы МИД Латвии. — Прим. ред.) заявления".

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич высказался, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были "оккупированы" Советским Союзом. Причиной стало то, что российские дипломаты заявили, что часть Прибалтики, входившей в СССР, так и не стала современной и демократической.