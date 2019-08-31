Жительница Сибири умерла, не дождавшись врачей из отгула

Дочь погибшей обратилась в Следственный комитет России. Там начали проверку по этому делу.

Жительница села Партизанского Красноярского края умерла, не попав на приём к медикам в местной больнице. Врачи ушли в отгул на День молодёжи, заняться её здоровьем было некому, сообщает "ТВК Красноярск".

Дочь погибшей рассказала, что её мать обратилась в медучреждение, жалуясь на фурункул в паху. В больнице она пробыла неделю, за это время ей не назначили никаких анализов и отправили домой, несмотря на тяжёлое состояние.

Через некоторое время ей вызвали скорую — женщине стало тяжело дышать. Фельдшер дала лекарство, уверив, что "всё будет хорошо".

— Приехала фельдшер из другой деревни. Я сказала, что маме тяжело дышать. Она что-то ей попшикала в рот, сказала, что всё нормально будет. Я говорю: "Она не слышит нас, она оглохла, память теряет", — передаёт "ТВК Красноярск" слова женщины.

По настоянию дочери погибшей фельдшер всё же связалась с местной больницей. Там ей сказали, что на месте только терапевт, лечащий врач женщины и хирург — в отпуске.

Бригада скорой помощи посоветовала подписать женщине отказ от госпитализации. Пока дочь собирала документы и одежду, чтобы всё-таки отвезти мать в больницу, та скончалась. Женщина умерла от заражения крови. Дочь погибшей написала заявление в Следственный комитет России. Тот проводит проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени врачи из-за окончания смены отказали в помощи женщине с отёком лёгких.