В ХМАО арестован водитель, который сбил пенсионерку и напал на журналистов

Пожилая женщина, пострадавшая в результате наезда, была госпитализирована с тяжкими телесными повреждениями.

В Нижневартовске арестован 22-летний водитель, который умудрился за один день совершить два преступления: сбить пенсионерку и напасть на съёмочную группу местного телеканала "Мегаполис". Как сообщает СКР, против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение ПДД" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

— 28 августа в районе дома 25 "а" по улице Ленина города Нижневартовска автомобиль под управлением подозреваемого допустил наезд на пожилую женщину — пешехода, которая в результате ДТП получила тяжкие телесные повреждения. После этого подозреваемый стал угрожать и нападать на съёмочную группу местного телеканала, работавшую на месте ДТП, — напомнили в ведомстве.

На этом неадекватный водитель не остановился. Спустя несколько часов нарушитель ворвался в телецентр и снова напал на журналистов.

К слову, это не первый случай нападения героев нелицеприятных новостей на журналистов. Ранее помощница мэра Новороссийска ударила корреспондентку за сюжет о загрязнении моря.