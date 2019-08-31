Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата отправили в Словению

По словам Сергея Нарышкина, это символический акт, напоминающий об общей исторической памяти.

Огонь, зажжённый от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве отправили в столицу Словении Любляну. Мероприятие приурочено к предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

— Вечный огонь — это символ скорби и памяти о великом поколении победителей, защитивших нашу страну и весь мир, — цитирует РИА "Новости" слова председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

— Мы также отдаём должное нашим союзникам на Западе и на Востоке. Отдать дань их мужеству, стойкости и героизму — наш безусловный нравственный долг, — добавил Нарышкин.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, почётный караул и военный оркестр. Огонь в лампаде отправили в Любляну спецбортом Министерства обороны России.

В Словении огонь зажгут у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн".

1 сентября в Польше пройдут мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Первый президент Польши Лех Валенса осудил нынешние власти за то, что они отказались пригласить на церемонию президента России Владимира Путина. Председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск отказался ехать на родину для участия в мероприятиях из-за того, что его партия стала оппозиционной нынешним властям.