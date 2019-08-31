Около двух миллионов человек могут выслать из Индии

Чтобы избежать депортации, жители должны доказать своё гражданство в специальных трибуналах.

Более 1,9 миллиона жителей северо-восточного индийского штата Ассам грозит депортация в Бангладеш из-за того, что они не были включены в национальный реестр граждан. Об этом сообщает телеканал NDTV.

В реестр попали те жители Ассама, которые смогли подтвердить, что жили в регионе до дня провозглашения независимости Бангладеш — 24 марта 1971 года. По данным телеканала, в обновлённый список попало 31,1 миллиона человек. Остальные 1,9 миллиона смогут опротестовать своё отсутствие в реестре через суд.

На данный момент в Ассаме для этого работает 100 специальных трибуналов, в первую неделю сентября откроется ещё 200. Те, кто не сможет доказать своё гражданство в суде первой инстанции, могут обратиться в Верховный суд.

Ранее ООН рассказала, сколько человек будет жить на Земле в 2050 году. Индия была названа среди стран, которые обеспечат самый большой прирост.