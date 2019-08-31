Кадыров пригласил Путина в Чечню посмотреть на успехи республики

Руководитель региона рассказал главе государства о достижениях в экономике и социальной сфере.

Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить Чечню. Так он ответил на приглашение от главы республики Рамзана Кадырова. Руководитель предложил российскому лидеру лично увидеть произошедшие изменения.

— Наши старейшины, учёные на меня уже начали "наезжать". Они говорят: "Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? — у меня спрашивают. — Или как?" Я говорю: "Я ему, если увижу, передам", — обратился Кадыров к главе государства во время встречи в Москве.

Глава Чечни отметил, что республику удалось восстановить и добиться хорошей экономической ситуации. По его словам, в регионе "сегодня совсем другая жизнь", решаются все социальные вопросы.

Президент ответил, что обязательно посетит Чечню и "с удовольствием наяву посмотрит, как она развивается". При этом он подчеркнул, что знает о кардинальных изменениях в регионе.

Ранее сегодня Путин поздравил жителей Чечни с открытием в городе Шали самой крупной мечети в Европе.