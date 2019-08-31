Рейс в Анталью задержали из-за паники у пассажирки

Женщине пришлось вызывать бригаду врачей, которые посоветовали ей отказаться от путешествия.

В петербургском аэропорту Пулково задержали вылет самолёта в Анталью из-за приступа паники у одной из пассажирок. По данным Лайфа, женщина поднялась на борт, но, оказавшись в кресле, поняла, что не может побороть страх и отказалась лететь.

На помощь пассажирке вызвали бригаду врачей. После осмотра медики посоветовали ей отказаться от путешествия. Женщину сняли с рейса. В итоге самолёт авиакомпании "Северный ветер" вылетел из Санкт-Петербурга в Анталью в 12:54 вместо 12:15.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за сильного тумана отменили или задержали более 140 рейсов.